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Кабмін схвалив законопроект про децентралізацію

Новини » Політика     27.12.2019 - 12:36
Кабмін схвалив законопроект про децентралізацію
Фото: Кабмін (РБК-Україна)

Документ визначає чітку процедуру вирішення питань адміністративно-територіального устрою

Кабінет міністрів України схвалив законопроект "Про засади адміністративно-територіального устрою України" (про децентралізацію). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прем'єр-міністра Олексія Гончарука у своєму Telegram-каналі.

Як повідомив Гончарук, законопроектом визначається чітка процедура вирішення питань адміністративно-територіального устрою. Зокрема, пропонується ввести такий перелік адміністративно-територіальних одиниць: громада, округ, область, Автономна республіка Крим. Громада є первинною одиницею в системі адміністративно-територіального устрою України.

"Уряд схвалив законопроект, який визначає чіткі процедури вирішення питань адміністративно-територіального устрою. Підкреслюю, що ми визначаємо процедури - не змінюємо дійсний адмінтерустрою", - написав Гочарук.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський зареєстрував 13 грудня у Верховній раді законопроект №2598 "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)".

Як писало РБК-Україна раніше, спікер Ради Дмитро Разумков зазначив, що в наступному році планується завершити реформу децентралізації. За його словами, на сьогоднішній день з'явилася практична можливість довести реформу до кінця.

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Новини України Кабінет Міністрів Українидецентралізація
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