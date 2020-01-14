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Севастополю збережуть статус до деокупації Криму

Новини » Політика     14.01.2020 - 09:14
Севастополю збережуть статус до деокупації Криму
Фото: Антон Кориневич (uacrisis org)

Поки Севастополь тимчасово окупований, він матиме цей статус

У законопроекті про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади у статті 133 місто Севастополь згадується як окрема адміністративно-територіальна одиниця України. Про це написав постійний представник президента України в АРК Антон Кориневич на своїй сторінці у Facebook.

Кориневич вважає, що жодне місто України не повинно мати спеціального статусу, але поки Севастополь тимчасово окупований, він матиме цей статус.

"Але допоки АР Крим та м. Севастополь є тимчасово окупованими територіями і обидві згадуються у резолюціях міжнародних організацій, і допоки статус Криму на рівні Конституції не змінено, видається за доцільне, з метою дотримання сталості позиції України на міжнародній арені, залишити м. Севастополь як окрему адміністративно-територіальну одиницю у Конституції України", - додав він.

Нагадаємо, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що українська делегація може повернутися до ПАРЄ уже в січні 2020 року. Зазначимо, що вчора у Раді зареєстрували проект постанови №2718 "Про заяву Верховної ради України "Щодо участі Постійної делегації Верховної ради України в роботі Парламентської Асамблеї Ради Європи у 2020 році".

Додамо, Європейський парламент вважає, що агресія Російської Федерації проти України та Грузії становить загрозу для всього континенту.

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