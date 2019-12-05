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У "Слузі народу" допускають нові зміни у Виборчому кодексі

Новини » Політика     05.12.2019 - 13:51
У "Слузі народу" допускають нові зміни у Виборчому кодексі
Фото: Олександр Корнієнко (РБК-Україна)

У парламенті створять робочу групу, щоб сформувати остаточний текст кодексу

У Верховній раді створять робочу групу, щоб привести у відповідність пропозиції президента і кінцевий текст Виборчого кодексу. Про це заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає кореспондент РБК-Україна.

Зазначимо, Корнієнко заявляв, що можлива дата розгляду кодексу - 17 грудня.

"Ми вирішили взяти паузу на тиждень та створити робочу групу з членів комітету і представників фракції, які розбираються у виборчому законодавстві для того, щоб привести у відповідність вето президента з кінцевим текстом, зробити деякі коригування для того, щоб ми могли ці пропозиції розглянути (в сесійній залі Ради - ред.). Але, можливо, будуть ще й нові зміни до цього", - заявив він.

Нагадаємо, сьогодні парламент відклав розгляд Виборчого кодексу.

Раніше повідомлялося, що профільний комітет ВР збирається розглянути проект нового Виборчого кодексу з пропозиціями Зеленського на цьому тижні, щоб врахувати ще кілька поправок.

Також заступник голови парламентського комітету з питань організації державної влади Олександр Качура розповів, що новий Виборчий кодекс з зауваженнями президента буде прийнятий до кінця 2019 року.

Також РБК-Україна писало, що з виборчого кодексу видалена можливість зняття кандидатів з виборів листом СБУ. Про це раніше просили в Офісі президента. Тепер такі рішення ухвалюватиме суд.

З виборчого кодексу видалена можливість зняття кандидатів з виборів листом СБУ У Раді назвали дату розгляду Виборчого кодексу
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