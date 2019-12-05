З виборчого кодексу видалена можливість зняття кандидатів з виборів листом СБУ

Фото: Олександр Корнієнко (РБК-Україна)

Тепер такі рішення ухвалюватиме суд

Профільний комітет Верховної ради на засіданні 4 грудня підтримав пропозиції в новий Виборчий кодекс, які надійшли від Офісу президента. Про це заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, з тексту кодексу прибрали можливість зняття кандидата з виборчих перегонів після того, як правоохоронний орган після перевірки кандидата надсилає інформацію про нього в Центральну виборчу комісію. Зокрема, мова йде про повідомлення щодо фактів порушення закону кандидатом.

"Ми вчора на комітеті врахували ще деякі пропозиції, які надійшли з Офісу президента. Зокрема, щодо СБУ. Була норма про те, що СБУ може надсилати листи (в ЦВК - ред.) щодо сепаратизму (під час перевірки правоохоронцями кандидатів - ред.). Виборчі комісії могли за це знімати з виборчих перегонів. Ми це прибрали. Адже багато заперечень. Така дискреція СБУ може впливати на хід виборів", - заявив Корнієнко.

Відповідаючи на питання РБК-Україна, яким чином буде відбуватися перевірка кандидатів за новим виборчим кодексом, якщо СБУ буде мати факти про вчинення незаконних дій, Корнієнко пояснив, що рішення буде приймати не ЦВК, а суд.

"Прийматиме рішення суду. Якщо хтось з цим позовом звернеться", - заявив Корнієнко.

Раніше повідомлялося, що профільний комітет парламенту збереться, що розглянути проект нового Виборчого кодексу з пропозиціями президента цього тижня, щоб врахувати ще кілька поправок.

Також РБК-Україна писало, що у фракції "Слуга народу" планують, що новий виборчий кодекс з зауваженнями президента Володимира Зеленського буде прийнятий до кінця року і почне діяти з 1 січня 2020 року.