Из журналистки в пулеметчики: женщина-нацгвардеец впервые получила звание Героя Украины

21:35 26.03.2026 Чт
2 мин
Александра участвовала в боях на передовой и спасала своих побратимов
aimg Иван Носальский
Фото: Александра Давыденко получила звание Героя Украины (mvs.gov.ua)

Пулеметчица Национальной гвардии Украины Александра Давыденко с позывным "Вирва" стала первой женщиной в истории этого рода войск, удостоенной звания Героя Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины и спикера Нацгвардии Руслана Музычука в Facebook.

Что известно о Давыденко

"Впервые в истории Национальной гвардии Украины звание Героя Украины присвоено женщине - пулеметнице Александре Давыденко с позывным "Вырва", - отметил Музычук.

По его словам, Давыденко - это бывшая журналистка из Запорожья, которая добровольно присоединилась к Силам обороны Украины с первых дней полномасштабного вторжения россиян.

Подвиги защитницы

В частности, в районе населенного пункта Спорное Бахмутского района пулеметчица со своим подразделением в течение 42 дней удерживала позиции в условиях полного тактического окружения.

Также в январе 2026 года во время отражения российского наступления на Покровском направлении Александра лично ликвидировала четырех оккупантов и ранила еще двоих. Когда враг начал массированный артиллерийский и минометный обстрел украинских позиций, Давыденко получила ранения.

Несмотря это, женщина смогла эвакуировать раненого побратима с поля боя и спасла ему жизнь.

Президент Украины Владимир Зеленский вручил защитнице орден "Золотая звезда".

