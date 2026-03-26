Из журналистки в пулеметчики: женщина-нацгвардеец впервые получила звание Героя Украины

Что известно о Давыденко

"Впервые в истории Национальной гвардии Украины звание Героя Украины присвоено женщине - пулеметнице Александре Давыденко с позывным "Вырва", - отметил Музычук.

По его словам, Давыденко - это бывшая журналистка из Запорожья, которая добровольно присоединилась к Силам обороны Украины с первых дней полномасштабного вторжения россиян.

Подвиги защитницы

В частности, в районе населенного пункта Спорное Бахмутского района пулеметчица со своим подразделением в течение 42 дней удерживала позиции в условиях полного тактического окружения.

Также в январе 2026 года во время отражения российского наступления на Покровском направлении Александра лично ликвидировала четырех оккупантов и ранила еще двоих. Когда враг начал массированный артиллерийский и минометный обстрел украинских позиций, Давыденко получила ранения.

Несмотря это, женщина смогла эвакуировать раненого побратима с поля боя и спасла ему жизнь.

Президент Украины Владимир Зеленский вручил защитнице орден "Золотая звезда".