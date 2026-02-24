Палиса получил звание бригадного генерала: что о нем известно
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил заместителю руководителя Офиса президента полковнику Павлу Палисе воинское звание бригадного генерала.
Как сообщает РБК-Украина, соответствующий указ №153/2026 от 24 февраля обнародован на сайте Офиса президента.
Что известно о решении президента
"Присвоить воинское звание бригадного генерала полковнику Палисе Павлу Сергеевичу - заместителю руководителя Офиса президента Украины", - указано в документе.
Павел Палиса занимает должность заместителя руководителя ОП с ноября 2024 года.
Чем занимался Палиса в Офисе президента
В должности заместителя руководителя ОП он, в частности, работал над вопросами справедливого распределения личного состава между бригадами и возможностью подписания мобилизованными контрактов с определенными сроками службы.
Также ранее Палису называли среди кандидатов на должность руководителя Офиса президента.
Что известно о военной карьере Палисы
В 2023 году Павел Палиса стал командиром 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" и руководил подразделением во время обороны Бахмута.
Он окончил Львовский институт сухопутных войск, а также командно-штабной институт Национального университета обороны Украины.
В начале полномасштабного вторжения Палиса прервал обучение в Командно-штабном колледже армии США, но в 2022 году получил диплом этого заведения.
В январе 2023 года военнослужащего наградили орденом Богдана Хмельницкого III степени.
Напомним, в октябре прошлого года президент Владимир Зеленский присвоил звание бригадного генерала командиру 3-го армейского корпуса Андрею Билецкому.