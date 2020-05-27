У червні українці отримають два додаткових вихідних

У червні 2020 року для працівників з п'ятиденним робочим тижнем буде 20 робочих і 10 вихідних днів. У червні святкуються Трійця і День Конституції.

Це передбачено статтею 73 Кодексу законів про працю, якою встановлені святкові і неробочі дні.

Згідно з законом, святковими днями є:

7 червня - Трійця (неділя), вихідним буде понеділок, 8 червня.

28 червня - День Конституції України (неділя), вихідним буде понеділок, 29 червня.

Таким чином, у червні 2020 буде два періоди довгих вихідних по три дні.

Нагадаємо, з 1 червня Україні поновлюються пасажирські перевезення, а "Укразалізниця" вже відкрила продаж квитків на 14 поїздів.

За даними опитування КМІС, у 2020 році Трійцю в якості улюбленого свята вказали 31% респондентів, а День Конституції є найменш популярним святом в Україні (7%).

Як повідомляло РБК-Україна, в жовтні 2019 року Кабінет міністрів прийняв розпорядження про перенесення робочих днів у 2020 році для працівників підприємств, установ і організацій, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями (субота і неділя).