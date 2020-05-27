В июне украинцы получат два дополнительных выходных

В течение месяца будет два периода длинных выходных
В июне 2020 года для работников с пятидневной рабочей неделей будет 20 рабочих и 10 выходных дней. В июне празднуются Троица и День Конституции.
Это предусмотрено статьей 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни.
Согласно закону, праздничными днями являются:
Таким образом, в июне 2020 будет два периода длинных выходных по три дня.
Напомним, с 1 июня Украине возобновляются пассажирские перевозки, а "Укразализныця" уже открыла продажу билетов на 14 поездов.
По данным опроса КМИС, в 2020 году Троицу в качестве любимого праздника указали 31% респондентов, а День Конституции является самым непопулярным праздником в Украине (7%).
Как сообщало РБК-Украина, в октябре 2019 года Кабинет министров принял распоряжение о переносе рабочих дней в 2020 году для работников предприятий, учреждений и организаций, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье).
Автор: Александр Белоус