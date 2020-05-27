"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків ще на 9 поїздів: список

Вони відправляться в рейси з 1 червня
"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків ще на 9 поїздів далекого сполучення. Вони відправляться в рейси з 1 червня.
Про це повідомляє прес-служба залізниці.
Продаж квитків відкрито на поїзди:
Нагадаємо, вчора "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків за 5 напрямками по Україні.
Зазначимо, сервіс покупки залізничних квитків відновив роботу.
РБК-Україна писало, що відновлення пасажирських перевезень УЗ має намір проводити в два етапи.
Також повідомлялося, що у зв'язку з карантином "Укрзалізниця" може перейти на чотириденний робочий тиждень.
Читайте нас в Google News та підписуйтесь
Автор: Анастасия Рокитна