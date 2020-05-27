ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків ще на 9 поїздів: список

Новини » Суспільство     27.05.2020 - 08:50
"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків ще на 9 поїздів: список
Фото: прибуття потяга (РБК-Україна)

Вони відправляться в рейси з 1 червня

"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків ще на 9 поїздів далекого сполучення. Вони відправляться в рейси з 1 червня.

Про це повідомляє прес-служба залізниці.

Продаж квитків відкрито на поїзди:

  • №8/7 Одеса-Харків,
  • №20/19 Лисичанськ-Київ,
  • №53/54 Дніпро-Одеса,
  • №63/64 Харків-Київ,
  • №105/106 Київ-Одеса
  • №791/792 Київ-Кременчук,
  • №81/82 Харків-Новоолексіївка,
  • №125/126 Київ-Костянтинівка
  • №10/9 Київ-Маріуполь.

Нагадаємо, вчора "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків за 5 напрямками по Україні.

Зазначимо, сервіс покупки залізничних квитків відновив роботу.

РБК-Україна писало, що відновлення пасажирських перевезень УЗ має намір проводити в два етапи.

Також повідомлялося, що у зв'язку з карантином "Укрзалізниця" може перейти на чотириденний робочий тиждень.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України поездбилеты
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся