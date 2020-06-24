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У Кабміні обіцяють оперативне відшкодування збитків через негоду на заході

Новини » Надзвичайні події     24.06.2020 - 09:48
У Кабміні обіцяють оперативне відшкодування збитків через негоду на заході
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Детальну інформацію про відшкодування збитків нададуть сьогодні

У середу, 24 червня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що постраждалим від негоди областям України оперативно відшкодують збитки. Детальну інформацію повинні надати сьогодні.

Про це Шмигаль сказав журналістам під час візиту на Івано-Франківщину, передає РБК-Україна.

"О 14:00 проведемо державну комісію ТЕБ та НС, на якій будуть за результатами роботи оперативного штабу прийняті відповідні рішення щодо оперативного, початкового відшкодування збитків. І далі, по мірі розвитку ситуації, будемо нею управляти", - сказав він.

Глава уряду додав, що до 15:00 надасть ширшу інформацію на брифінгу щодо ситуації з негодою на заході Україні.

У пресс-службі Офісу президента повідомили, що глава держави Володимир Зеленський дав доручення спочатку оцінити масштаби збитків.

"Щоб допомогти, ми маємо розуміти масштаби збитків, маємо почути людей і побачити все на власні очі", - сказав Зеленський очільнику уряду.

Нагадаємо, сьогодні вранці Шмигаль разом з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим вилетіли в Івано-Франківську область через ситуацію з повенями.

За даними ДСНС, на заході через повінь підтопило 4 976 будинків, понад 3 тисяч підвалів і стільки ж колодязів, 5 фельдшерсько-акушерських пунктів та понад 9 тисяч присадибних ділянок.

Як повідомляло РБК-Україна, в Офісі президента обіцяють надати гуманітарну допомогу для постраждалих областей.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України ГідрометцентрКабінет Міністрів УкраїниЗапад
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