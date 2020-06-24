На заході України негода знеструмила та підтопила більше 100 населених пунктів, є загиблі

Фото: підтоплення будинку (mk.dsns.gov.ua)

До ліквідації наслідків негоди було залучено 1 412 чоловік та 333 одиниці техніки

Станом на сьогодні через негоду 120 населених пунктів в Україні залишилось без світла та ще 187 було підтоплено. Для усунення наслідків негоди були залучені бригади рятувальників та обленерго.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, сильні дощі у західній Україні 22-23 червня призвели до ускладнення паводкової обстановки у Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській та Закарпатській областях. Внаслідок ускладнення погодних умов, рятувальники повідомили про трьох загиблих у Івано-Франківській області.

Наразі залишаються підтопленими 187 населених пунктів. Зокрема, у Івано-Франківській - 161, Чернівецькій - 15, Львівській - 8. Всього у цих регіонах підтопило 4 976 будинків, понад 3 тисячі підвалів та стільки ж колодязів, 5 фельдшерсько-акушерських пунктів та більше 9 тисяч присадибних ділянок. Також негода порушила транспортне сполучення із 8 населеними пунктами.

Крім того, внаслідок ускладнення погодних умов без струму залишились 120 населених пунктів у 6 областях, а саме: у Івано-Франківській - 62, Сумській - 17, Житомирській - 16, Чернівецькій - 13, Волинській - 9 та Закарпатській - 3.

Як зазначається, рятувальники евакуювали 389 осіб, з них 76 дітей. Також через підтоплені ділянки доріг було перевезено 124 особи, а тимчасово відселено 386.

Всього до ліквідації наслідків негоди було залучено 1 412 чоловік та 333 одиниці техніки.

Нагадаємо, пік негоди в Івано-Франківській області, яка супроводжується повенями і зсувами, очікується сьогодні.

Крім того, синоптики попередили про повені на заході України з 23 до 25 червня; високий дощовий паводок очікується в Чернівецькій, Івано-Франківській і Львівській областях.

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Автор: Андрій Козловський