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В Івано-Франківську хочуть відкрити школи і дитсадки незважаючи на карантин

Івано-Франківськ, П'ятниця 04 вересня 2020 16:18
В Івано-Франківську хочуть відкрити школи і дитсадки незважаючи на карантин
Фото: учні під час карантину (freepik.com)
Автор: Игорь Литвиненко

В Івано-Франківську планують дозволити роботу шкіл і дитячих садів, незважаючи на те, що місто залишилося в "червоній зоні" карантину. Відповідне рішення хочуть прийняти в понеділок, 7 вересня.

Про це на брифінгу заявив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Роботу шкіл і дитячих садів планують дозволити з 13 вересня.

"Ми прийняли рішення, що протягом двох тижнів у нас будуть канікули. Але довше часу, очевидно, ми не можемо працювати без дитячих садків і шкіл. Тому в понеділок чекайте відповідних рішень", - сказав Марцінків.

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Опубліковано Русланом Марцінковим П'ятниця, 4 вересня 2020 р.

Нагадаємо, раніше в Івано-Франківську продовжили шкільні канікули до 11 вересня через попадання міста в "червону зону" карантину.

Відзначимо, вчора в Україні оновили карантинні зони, згідно з яким Івано-Франківськ залишився в "червоній зоні".

Також РБК-Україна писало, що Тернопіль, який також потрапив в "червону зону", відмовився виконувати карантинні вимоги. У поліції заявили, що готові притягувати до відповідальності у разі порушення.

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