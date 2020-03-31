Івано-Франківськ обмежують на в'їзд через COVID-19

Через коронавірус в Івано-Франківську з 2 квітня обмежують в'їзд до міста. Про це на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки заявив мер міста Руслан Марцінків.

За його словами, на в'їздах до Івано-Франківська встановлять контрольно-пропускні пункти, на яких буде проводитися обов'язковий температурний скринінг. В'їзд до міста обмежується з 00:00 2 квітня. Марцінків попросив задіяти Національну гвардію для цього.

Крім того, поліція з 1 квітня приступить до обмеження користування дитячими, ігровими та спортивними майданчиками на час карантину. Також вводиться заборона на відвідування парків, заборонено розпивання алкогольних напоїв та розведення багать на вулиці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Івано-Франківську померла породілля з підозрою на коронавірус. У той же час дитина переведена у реанімаційне відділення, загрози для життя немає, стан задовільний.

Станом на 31 березня в регіоні 45 підтверджених випадків зараження новою коронавірусною інфекцією.