Ивано-Франковск ограничивают на въезд из-за COVID-19

Из-за коронавируса в Ивано-Франковске со 2 апреля ограничивают въезд в город. Об этом на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности заявил мэр города Руслан Марцинкив.

По его словам, на въездах в Ивано-Франковск установят контрольно-пропускные пункты, на которых будет проводиться обязательный температурный скрининг. Въезд в город ограничивается с 00:00 2 апреля. Марцинкив попросил задействовать Национальную гвардию для этого.

Кроме того, полиция с 1 апреля приступит к ограничению пользования детскими, игровыми и спортивными площадками на время карантина. Также вводится запрет на посещение парков, запрещено распитие алкогольных напитков и разведения костров на улице.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске умерла роженица с подозрением на коронавирус. В то же время ребенок переведен в реанимационное отделение, угрозы для жизни нет, состояние удовлетворительное.

По состоянию на 31 марта в регионе 45 подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.