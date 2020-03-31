Коронавірус в Україні і світі: що відомо на 31 березня

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В Україні фіксуються десятки нових випадків зараження коронавірусом

Поширення коронавіруса в Україні і світі продовжується. У нашій країні поліція почала складати протоколи на громадян, які відмовляються від карантину, а Рада не змогла внести зміни до держбюджету в рамках боротьби з COVID-19. Детальніше про пандемії в Україні та світі 31 березня - в матеріалі РБК-Україна.

Важливо:

кількість хворих коронавірусом зросла до 548

зросла смертність від інфекції

в Україні з'явилися мобільні бригади і пересувні військові лабораторії з виявлення інфікованих

поліція почала складати протоколи на громадян, які відмовляються від карантину

Рада провалила закон про гроші на боротьбу з коронавірусом

в областях готуються до дефіциту продуктів харчування

пандемія виснажує національні системи охорони здоров'я

Пандемія посилюється

Кількість хворих коронавірусом в Україні зросла до 548 чоловік. Тільки за останню добу підтвердилися 62 нових випадки. Нові зараження фіксуються в Сумській, Львівській, Донецькій, Івано-Франківській та Одеській областях.

У Київській області за вихідні померли двоє чоловіків у віці 47 і 49 років. У Чернівцях помер один хворий, 7 пацієнтів знаходяться у важкому стані і підключені до апаратів штучної вентиляції легенів. Більше сотні інфікованих госпіталізовані в Івано-Франківську. Мер міста заявив про погіршення ситуації.

У Києві кількість інфікованих досягло 102. Дві людини вже вилікувалися. За інформацією мера Віталія Кличка, найбільша кількість заражених в центральних районах міста.

Як борються з COVID-19 в Україні

В столиці 100 осіб, які повернулися чартерним рейсом з Балі і Катару, в супроводі поліції були доставлені на карантин у готель "Козацький". Частина туристів не погодилася на обсервацію. На них правоохоронці склали адміністративні протоколи. Як інформує МВС, в Україні за дотриманням правил карантину стежать 18 тисяч правоохоронців. За весь час обмежень складені 2967 адмінпротоколів, відкриті 33 кримінальні справи.

Моз створив 567 мобільних бригад, які будуть виявляти хворих коронавірусом. "В кожній області, в кожному районі. Вони створені для того, щоб забирати зразки для проведення тестування у вірусологічних лабораторіях методом ПЛР...Система організована, алгоритми працюють", - заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Для тестування залучено три пересувні лабораторії Міністерства оборони.

В Україну прибули 100 тисяч південнокорейських ПЛР-тестів для визначення COVID-19, про яких раніше говорив президент Володимир Зеленський.

У Львові влади почали масово застосовувати експрес-тести для працівників комунальних служб.

На позачерговому засіданні народні депутати звільнили пропрацював один місяць міністра охорони здоров'я Іллю Ємця і призначили на його місце Максима Степанова. Крім цього, Рада не змогла створити спеціальний фонд і виділити 97 млрд гривень на боротьбу з коронавірусом.

Одразу кілька областей звернулися в Держрезерв для забезпечення продуктами харчування. "Наша держава і світ ще ніколи не стикалися з подібними проблемами, і ми повинні бути готові оперативно реагувати на виклики сучасності", - заявив голова Держрезерву Ярослав Погорілий.

Євросоюз виділяє Україні 80 млн євро на боротьбу з коронавірусом. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив надію, що пандемія не зруйнує безвізовий режим України з Європейським Союзом.

За даними Міністерства закордонних справ, після оголошення карантину в країну повернулися 144 тисячі осіб. В даний час на кордоні в пунктах пропуску черг немає.

Перенесення Олімпіади і надзвичайний стан у країнах світу

Олімпійські ігри в Токіо перенесені на рік. Офіційне відкриття заплановане на 23 липня 2021 року. З-за цього на рік перенесено й чемпіонат світу з легкої атлетики в США.

прем'єр Грузії Георгій Гахарія оголосив про повну карантин і введення комендантської години. З 31 березня в країні буде заборонено пересування людей по вулицях з 21:00 до 06:00. Такі ж заходи введені на Кіпрі. Крім комендантської години, жителям заборонено залишати вдома. Штрафи за порушення складають від 150 до 300 євро. Число людей в таксі не повинно перевищувати трьох осіб, включаючи водія.

Глава угорського уряду Віктор Орбан домігся розширених повноважень на час пандемії. Парламент країни підтримав закон, за яким прем'єр одноосібно зможе продовжити надзвичайний стан, припинити виконання певних законів, в тому числі про вибори.

Болгарія відклала на рік набуття Євросоюз через пандемію. Як заявив глава Болгарського народного банку Димитр Радев, "графік приєднання до банківського союзу та участі в механізмі валютних курсів більше не є реалістичним".

Пандемія виснажує системи охорони здоров'я у всьому світі. За словами гендиректор ВООЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, швидке зростання затребуваності в медустановах і медпрацівників небезпечний тим, що деякі системи охорони здоров'я будуть перевантажені.

Нова спалах смертності зафіксовано в Іспанії. За добу 812 осіб стали жертвами COVID-19. Загальна кількість летальних випадків зросла до 7340 людина. Заражені 85,2 тисячі людей.

У Франції смертність від коронавіруса досягла піку. За добу від пандемії померли 418 чоловік. Всього в країні зафіксовано 3024 летальних випадки.

В Італії кількість заражених перевищила 100 тисяч осіб. На даний момент від коронавіруса в країні померли 11,5 тисяч.