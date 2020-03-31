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В Україні кількість заражених коронавірусом наближається до 550: ситуація в областях

Новини » Коронавірус     31.03.2020 - 10:45
В Україні кількість заражених коронавірусом наближається до 550: ситуація в областях
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Зокрема, у Києві заразились COVID-19 107 людей

Коронавірус зафіксований у Києва та майже у всіх областях, крім Миколаївської, кількість заражених зросла до 549. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Зокрема, у Києві заразились COVID-19 107 людей. Ситуація в областях наступна:

  • Вінницька область - 36 випадки;
  • Волинська область - 3 випадки;
  • Дніпропетровська область - 9 випадків;
  • Донецька область - 6 випадків;
  • Житомирська область - 5 випадків;
  • Закарпатська область - 1 випадок;
  • Запорізька область - 13 випадків;
  • Івано-Франківська область - 45 випадок;
  • Кіровоградська область - 4 випадки;
  • Київська область - 52 випадків;
  • Львівська область - 6 випадків;
  • Луганська область - 2 випадки;
  • Одеська область - 11 випадків;
  • Полтавська область - 1 випадок;
  • Рівненська область - 13 випадків;
  • Сумська область - 10 випадків;
  • Тернопільська область - 78 випадків;
  • Харківська область - 1 випадок;
  • Херсонська область - 1 випадок;
  • Хмельницька область - 3 випадки;
  • Чернівецька область - 90 випадків;
  • Черкаська область - 50 випадків;
  • Чернігівська область - 2 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Зазначимо, у МОЗ є план поетапного реагування на ситуацію з коронавірусом в Україні.

Також Головним ситуаційним центром України створено електронну карту поширення коронавірусу в Україні та світі.

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