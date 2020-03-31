В Україні кількість заражених коронавірусом наближається до 550: ситуація в областях
Іллюстративне фото (РБК-Україна)
Зокрема, у Києві заразились COVID-19 107 людей
Коронавірус зафіксований у Києва та майже у всіх областях, крім Миколаївської, кількість заражених зросла до 549. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.
Зокрема, у Києві заразились COVID-19 107 людей. Ситуація в областях наступна:
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Вінницька область - 36 випадки;
- Волинська область - 3 випадки;
- Дніпропетровська область - 9 випадків;
- Донецька область - 6 випадків;
- Житомирська область - 5 випадків;
- Закарпатська область - 1 випадок;
- Запорізька область - 13 випадків;
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Івано-Франківська область - 45 випадок;
- Кіровоградська область - 4 випадки;
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Київська область - 52 випадків;
- Львівська область - 6 випадків;
- Луганська область - 2 випадки;
- Одеська область - 11 випадків;
- Полтавська область - 1 випадок;
- Рівненська область - 13 випадків;
- Сумська область - 10 випадків;
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Тернопільська область - 78 випадків;
- Харківська область - 1 випадок;
- Херсонська область - 1 випадок;
- Хмельницька область - 3 випадки;
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Чернівецька область - 90 випадків;
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Черкаська область - 50 випадків;
- Чернігівська область - 2 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Зазначимо, у МОЗ є план поетапного реагування на ситуацію з коронавірусом в Україні.
Також Головним ситуаційним центром України створено електронну карту поширення коронавірусу в Україні та світі.