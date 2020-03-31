В Івано-Франківську померла породілля з підозрою на коронавірус

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У померлої взяли зразки аналізів на тест на коронавірус

В Івано-Франківську в обласному пологовому будинку померла породілля з підозрою на коронавірус. Про це повідомляє місцеве видання Galka.if.ua.

Разом з тим, генеральний директор пологового будинку Юрій Павлушинський підтвердив факт смерті жінки, але ще перевіряють, чи був у неї коронавірус.

"У неї взяли зразки аналізів на тест на коронавірус, проте результати очікують не швидше 17:00 31 березня або 1 квітня. Жінка народила дитину, яку ми перевели до реанімаційного відділення. Почувається малятко добре, загрози для життя немає", - зазначив він.

Нагадаємо, в Тернополі в реанімаційному відділенні лікарні перебуває 1,5-річна дитина і її мати, у яких підтверджено коронавірус COVID-19.

Найбільша кількість випадків захворювань коронавірусом підтвердили в Києві - 107. У Тернопільській області підтверджено 78 випадків COVID-19. Всього в Україні 549 заражені коронавірусом.

Також РБК-Україна писало, що в Києві на коронавірус перевірятимуть всіх пацієнтів з пневмонією. Всього в столиці протестовано 1900 людей на наявність коронавирусної інфекції.