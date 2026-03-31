ua en ru
Вт, 31 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

В Ивано-Франковске прогремели взрывы: что известно

21:49 31.03.2026 Вт
2 мин
Вечером 31 марта местный житель сообщил о двух взрывах в областном центре
aimg Екатерина Коваль
Фото: Ивано-Франковск (Getty Images)

В Ивано-Франковске полиция проверяет информацию о возможных взрывах на улице Волчинецкой. О двух громких звуках сообщил мужчина, который позвонил в полицию в 21:05. На место происшествия направлен наряд правоохранителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook полиции Ивано-Франковской области.

Читайте также: Похожие на колокольчик: жителей Харьковщины предупредили об опасных боеприпасах (фото)

Что произошло

Сегодня, 31 марта, около 21:05 в Ивано-Франковское районное управление полиции поступило сообщение от местного жителя. Мужчина заявил, что на улице Волчинецкой в областном центре услышал два взрыва.

На место происшествия немедленно выехал наряд полицейских. Правоохранители проверяют полученную информацию и устанавливают все обстоятельства.

Официальная информация

По состоянию на этот час никаких официальных подтверждений о причинах звуков или возможных разрушений нет. Информация о пострадавших также не поступала.

Полиция продолжает проверку.

На момент написания новости воздушная тревога в Ивано-Франковской области не объявлялась.

Напомним, 24 марта российские войска нанесли массированный удар дронами по западным областям Украины, в частности по Львову, Тернополю и Ивано-Франковску.

Тогда враг атаковал критическую инфраструктуру, а в историческом центре Львова зафиксировали попадание, что повлекло разрушение памятников архитектуры. Украинская сторона призвала ЮНЕСКО дать оценку этим действиям РФ.

В течение марта также фиксировали другие угрозы. В Киеве правоохранители обезвредили агентурную сеть Главного разведывательного управления РФ, которая планировала убийства офицеров Вооруженных сил Украины.

В Одесской области мужчина устроил стрельбу посреди улицы, имея при себе оружие и гранату.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Ивано-Франковск Взрыв
Новости
Дают два месяца. Россия выдвинула новый ультиматум по Донбассу, - Зеленский
Аналитика
