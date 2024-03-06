ua en ru
Ср, 06 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Стефанчук объяснил, когда можно будет прогнозировать второе чтение законопроекта о мобилизации

Среда 06 марта 2024 19:11
UA EN RU
Стефанчук объяснил, когда можно будет прогнозировать второе чтение законопроекта о мобилизации Фото: Руслан Стефанчук, глава Верховной рады Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В законопроект о мобилизации подали 4195 правок, над которыми сейчас идет работа. После этого документ будет передан в юридическое управление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Верховной рады (ВР) Украины Руслана Стефанчука в эфире телемарафона.

"Подано 4195 поправок, над которыми в комитете продолжается работа. Как только работа будет завершена, он будет передан в юридическое управление, будет вычитан и после этого будет готов для внесения в зал", - рассказал Стефанчук.

По словам главы Верховной рады, сколько времени займет весь вышеупомянутый процесс - станет известно после проведения консультации с фракциями и группами, а также будет зависеть от конечной редакции законопроекта, который выйдет из комитета.

"Это будет основой для того, чтобы планировать тайминг прохождения этого законопроекта в парламенте", - пояснил Стефанчук.

Новый законопроект о мобилизации

30 января правительство повторно внесло в Верховную раду законопроект о мобилизации, воинском учете и прохождении военной службы. Документом, в частности, предлагается изменить порядок ее проведения.

В проекте закона содержатся нормы по изменению правила выезда военнообязанных за границу, о предоставлении "брони" от призыва для украинцев, о разрешении посылать повестки через электронный кабинет, о снижении призывного возраста до 25 лет, ограничении для уклонистов и не только.

По словам члена комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федора Вениславского, Рада может принять новый законопроект о мобилизации во втором чтении до конца марта.

Детальнее о новом законопроекте о мобилизации - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Мобилизация в Украине
NEWS
"Ледниковый период". Есть ли конфликт Шольца и Макрона и что это значит для Украины
"Ледниковый период". Есть ли конфликт Шольца и Макрона и что это значит для Украины
DAILY
Нехватка людей и женщины на "мужских" должностях. Как изменился рынок труда из-за войны и мобилизации
Катерина Гончароваруководитель раздела "Общество" Нехватка людей и женщины на "мужских" должностях. Как изменился рынок труда из-за войны и мобилизации