В Броварах возможны звуки взрывов. На Десне продолжат взрывать ледовые заторы

По информации Киевской ОВА, на реке Десна продолжат бороться с ледовыми заторами и сегодня, 21 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию .

Как отмечается на сайте КОВА, сегодня, 21 января, работы по подрыву льда могут быть продолжены. В Броварском районе можно слышать звуки взрывов.

"Просим население сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности", - говорится в сообщении.

Областная администрация напоминает, что 20 января в ГСЧС Киевской области поступила информация по образованию ледового затора на реке Десна вблизи населенного пункта Зазимье Броварского района.

В результате затора наблюдается подъем воды в районе населенных пунктов Зазимье, Пуховка и Рожны. Зафиксировано подтопление около 20 домохозяйств в расположенных поблизости садовых обществах.

"Развернут штаб для ликвидации происшествия. Проводится мониторинг акватории реки Десна. От ГСЧС в Киевской области к работам привлечены 28 человек личного состава и 9 единиц техники", - подчеркивает Киевская ОВА.