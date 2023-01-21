ua ru
Сб, 21 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Броварах возможны звуки взрывов. На Десне продолжат взрывать ледовые заторы

Новина українською →
Киев, Суббота 21 января 2023 15:29
В Броварах возможны звуки взрывов. На Десне продолжат взрывать ледовые заторы Фото: снова возможны взрывы в Киевской области, это будут взрывать ледовые заторы (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

По информации Киевской ОВА, на реке Десна продолжат бороться с ледовыми заторами и сегодня, 21 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.

Как отмечается на сайте КОВА, сегодня, 21 января, работы по подрыву льда могут быть продолжены. В Броварском районе можно слышать звуки взрывов.

"Просим население сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности", - говорится в сообщении.

Областная администрация напоминает, что 20 января в ГСЧС Киевской области поступила информация по образованию ледового затора на реке Десна вблизи населенного пункта Зазимье Броварского района.

В результате затора наблюдается подъем воды в районе населенных пунктов Зазимье, Пуховка и Рожны. Зафиксировано подтопление около 20 домохозяйств в расположенных поблизости садовых обществах.

"Развернут штаб для ликвидации происшествия. Проводится мониторинг акватории реки Десна. От ГСЧС в Киевской области к работам привлечены 28 человек личного состава и 9 единиц техники", - подчеркивает Киевская ОВА.

РБК-Украина вчера сообщало, что в ночь с 20 на 21 января саперы должны были совершить серию подрывов ледовых заторов в районе сел Погребы и Зазимья. Работы направлены на снижение уровня воды и предотвращение подтопления в прибрежных зонах.

Кроме того, мы писали, ждать ли дождей в воскресенье: синоптики рассказали о погоде на 22 января.

Ранее мы писали, что в Киеве установлен новый температурный рекорд. Так, 18 января впервые за 143 года температура в столице составила +7,3 °С, что соответствует погоде начала апреля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Киеве
NEWS
Кипр готов отправить Украине танки Т-80У в обмен на немецкие Leopard, - СМИ
Кипр готов отправить Украине танки Т-80У в обмен на немецкие Leopard, - СМИ
DAILY
Хатия Деканоидзе: Победа Украины – это могила Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Хатия Деканоидзе: Победа Украины – это могила Путина