ru ua
Чт, 14 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зеленський: після "різанини в Бучі" можливість для переговорів з Росією звужується

Новость на русском →
Київ, Четвер 14 квітня 2022 21:20
Зеленський: після "різанини в Бучі" можливість для переговорів з Росією звужується Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський заявив про звуження можливостей для переговорів з Росією після звірств окупантів у Бучі, Маріуполі та інших українських містах. Глава держави додав, що проблема не в ньому особисто, а в керівництві Кремля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Зеленського телеканалу BBC.

Як зазначає телеканал, в інтерв'ю Зеленський заявив, що скоєні російськими військовими злочини в Маріуполі, Бучі та Бородянці ще більше звузили можливість мирних переговорів з Росією.

"Буча закриває можливості (мирних переговорів, - ред.). Справа не в мені - справа в Росії. У них не буде більше шансів поговорити з нами", - додав Зеленський.

Глава держави зізнався, що при відвідуванні Бучі минулого тижня "випробував весь спектр емоцій". За його словами, він закінчив день ні з чим, крім "ненависті до російських військових". Зеленський звинуватив Путіна і все командування армії Росії в тому, що вони військові злочинці.

Нагадаємо, після звільнення Бучі в місті виявили 403 тіла мирних жителів, яких вбили російські окупанти.

Війна Росії проти України йде 50-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Буча Війна Росії проти України
NEWS
50-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
50-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Перемога, мир, ескалація. За якими сценаріями може піти війна в Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Перемога, мир, ескалація. За якими сценаріями може піти війна в Україні