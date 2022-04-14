Зеленський: після "різанини в Бучі" можливість для переговорів з Росією звужується
Президент України Володимир Зеленський заявив про звуження можливостей для переговорів з Росією після звірств окупантів у Бучі, Маріуполі та інших українських містах. Глава держави додав, що проблема не в ньому особисто, а в керівництві Кремля.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Зеленського телеканалу BBC.
Як зазначає телеканал, в інтерв'ю Зеленський заявив, що скоєні російськими військовими злочини в Маріуполі, Бучі та Бородянці ще більше звузили можливість мирних переговорів з Росією.
"Буча закриває можливості (мирних переговорів, - ред.). Справа не в мені - справа в Росії. У них не буде більше шансів поговорити з нами", - додав Зеленський.
Глава держави зізнався, що при відвідуванні Бучі минулого тижня "випробував весь спектр емоцій". За його словами, він закінчив день ні з чим, крім "ненависті до російських військових". Зеленський звинуватив Путіна і все командування армії Росії в тому, що вони військові злочинці.
Нагадаємо, після звільнення Бучі в місті виявили 403 тіла мирних жителів, яких вбили російські окупанти.
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