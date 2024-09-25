Заявление на отсрочку можно подать только лично: объяснение ТЦК

Мужчины, имеющие право на отсрочку от мобилизации, должны подать заявление только лично. Не принимаются заявления по почте или через уполномоченное лицо.

Об этом РБК-Украина сообщает со ссылкой на объяснение начальника группы коммуникации Полтавского областного ТЦК и СП Романа Истомина .

Наличие права на отсрочку еще не означает наличия отсрочки, обращают внимание в Полтавском ТЦК. Роман Истомин пояснил, что основания для предоставления отсрочок определены статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", а порядок их предоставления определен Постановлением №560 КМУ. Каждый военнообязанный мужчина должен ознакомиться с этими документами.

В указанном постановлении говорится, что при наличии оснований для получения отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации военнообязанные лично подают на имя председателя комиссии районного ТЦК и СП заявление по форме, определенной в приложении 4, к которой прилагаются документы, которые подтверждают право на отсрочку или копии таких документов.

"Хочу обратить внимание на формулировке – лично. То есть сам, персонально, напрямую, не через кого-то – не через родных, не через адвокатов, не через почту", - подчеркнул начальник группы коммуникации Полтавского ТЦК.

Заявление на получение отсрочки – не обращение, которое может быть устным или письменным. Письменное обращение посылается по почте или передается гражданином лично или через уполномоченное им лицо.

В ТЦК и СП Полтавской области поступают заявления на оформление отсрочок от призыва по мобилизации по почте, в том числе по электронной, отметил Игорь Истомин. Однако все заявители получают ответ, что военнообязанные подают заявление на имя главы комиссии ТЦК и СП лично. Подобные ответы получают и адвокаты на свои запросы.