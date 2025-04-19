Итальянский министр не понимает как Путин намерен соблюдать перемирие
Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни сомневается, что Путин будет выполнять пасхальное перемирие в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ansa.
Глава итальянского МИД заявил, что не понимает, как Россия будет придерживаться объявленного короткого перемирия.
Министр также убежден, что российский диктатор Владимир Путин "должен решить окончательно остановить войну, которую он сам начал".
"Он должен положительно отреагировать на просьбу президента (Дональда. - ред.) Трампа и сделать возможным настоящее прекращение огня. Мир должен быть справедливым и длительным во времени", - заявил Таяни.
Глава итальянского МИД также добавил, что каждый шаг к миру важен и что необходимо поощрять все стороны к переговорам.
Пасхальное перемирие Путина
19 апреля российский диктатор Владимир Путин объявил "пасхальное перемирие" продолжительностью 30 часов - с 18:00 субботы до 00:00 понедельника, 21 апреля.
Президент Владимир Зеленский согласился на это предложение, но уточнил, что ВСУ будут реагировать зеркально на нарушение режима прекращения огня. российскими войсками.
В Центре противодействия дезинформации сообщили, что объявленное Путиным "перемирие" является информационной спецоперацией.
Тем временем армия РФ вечером обстреляли ударными дронами Херсон. Повреждены квартиры во многоэтажном доме.
Кроме того, в субботу россияне десять раз били из авиации по Константиновке Донецкой области. Из-за ударов ФАБами в городе повреждены дома и электросети, есть погибшие.
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