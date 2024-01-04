В Италии собираются провести выставку о "расцвете" Мариуполя. МИД отреагировал

В Италии собираются провести выставку о том, как Мариуполь переживает "восстановление" после захвата города россиянами. Украина отреагировала на планы провести пропагандистское мероприятие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий спикера Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко.

Что произошло

У Facebook появился анонс события, которое планируют провести в итальянском городе Модена 20 января. Описание выставки содержит типичные пропагандистские нарративы, в частности о "быстром процессе восстановления" после того, как Мариуполь захватили российские войска.

Выставку-конференцию организует культурная ассоциация "Россия Эмилия-Романья". Организаторы обещают показать "результаты работы новой городской администрации" после оккупации Мариуполя.

На мероприятии планируются выступления президента ассоциации Луки Росси, генерального консула РФ Дмитрия Штодина, итальянского представителя международного движения русофилов Элизео Бертоласи и "независимого журналиста" Андреа Лучиди.

скриншот facebook.com

Реакция Украины

Спикер МИД Олег Николенко в комментарии РБК-Украина заявил, что выставка в Модене о "расцвете" Мариуполя под российской оккупацией - провокация.

МИД Украины уже поручило украинскому посольству в Риме подготовить официальное обращение.

"На официальном уровне Италия решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. И мы ожидаем, что на это пропагандистское мероприятие будет ответная реакция", - добавил Николенко.

Помощь Италии

Напомним, с начала полномасштабного вторжения Италия передала Украине семь пакетов военной помощи.

Недавно министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что Италия выразила намерения передать Украине восьмой пакет военной помощи. Теперь страна обдумывает, какое оборудование можно передать Киеву.

Также в декабре правительство Италии приняло постановление, разрешающее стране оказывать военную поддержку Украине до конца 2024 года. Теперь это решение должен поддержать парламент страны.