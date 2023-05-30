Италия готовит новый пакет оружия для Украины

Италия готовит новый пакет военной помощи для Украины. Эта поставка вооружения должна стать седьмой по счету.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Италии Гвидо Крозетто, о котором пишет la Repubblica .

"Готовится новый пакет вооружений для Украины. Это седьмая поставка военной техники в Киев", - говорится в заявлении.

Министр сообщил о нем во время заседания парламентского комитета по безопасности Италии.

Именно министр обороны Гвидо Крозетто объявил о предстоящей отправке и подробно рассказал о материалах, которые Рим отправит украинской армии для защиты от российского вторжения.

Однако что именно в него войдет неизвестно, поскольку итальянские чиновники решили оставить эту информацию в тайне от общественности.

Военная помощь от Италии

Недавно сообщалось, что Украина уже получила зенитный ракетный комплекс дальнего действия SAMP-T, обещанный вместе передать Франция и Италия.

Гвидо Крозетто также сообщал, что его страна ищет возможности участия в европейской инициативе по подготовке украинских солдат с направлением штабного персонала в командование в Брюсселе, Польше и Германии.

Еще в апреле появилась информация, что Италия передала Украине около 30 самоходных артиллерийских установок (САУ) M109L.