В Італії збираються провести виставку про "розквіт" Маріуполя. МЗС відреагувало

В Італії збираються провести виставку про те, як Маріуполь переживає "відновлення" після захоплення міста росіянами. Україна відреагувала на плани провести пропагандистський захід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар речника Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка.

Що сталося

У Facebook з'явився анонс події, яку планують провести в італійському місті Модена 20 січня. Опис виставки містить типові пропагандистські наративи, зокрема про "швидкий процес відновлення" після того, як Маріуполь захопили російські війська.

Виставку-конференцію організовує культурна асоціація "Росія Емілія-Романья". Організатори обіцяють показати "результати роботи нової міської адміністрації" після окупації Маріуполя.

На заході плануються виступи президента асоціації Луки Россі, генерального консула РФ Дмитра Штодіна, італійського представника міжнародного руху русофілів Елізео Бертоласі та "незалежного журналіста" Андреа Лучіді.

скриншот facebook.com

Реакція України

Речник МЗС Олег Ніколенко у коментарі РБК-Україна заявив, що виставка в Модені про "розквіт" Маріуполя під російською окупацією - провокація.

МЗС України вже доручило українському посольству в Римі підготувати офіційне звернення.

"На офіційному рівні Італія рішуче підтримує суверенітет та територіальну цілісність України. І ми очікуємо, що на цей пропагандистський захід буде відповідна реакція", - додав Ніколенко.

Допомога Італії

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Італія передала Україні сім пакетів військової допомоги.

Нещодавно міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що Італія висловила наміри про передачу Україні восьмого пакета військової допомоги. Тепер країна думає, яке обладнання можна передати Києву.

Також у грудні уряд Італії ухвалив постанову, яка дозволяє країні надавати військову підтримку Україні до кінця 2024 року. Тепер це рішення має підтримати парламент країни.