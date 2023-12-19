В Италии на год продлили решение, позволяющее оказывать военную помощь Украине
Кабмин Италии принял постановление, которое позволяет стране оказывать военную поддержку Украине до конца 2024 года.
Об этом заявило Министерство обороны Италии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
"Кабинет министров Италии принял постановление, которое позволяет стране продолжать поставлять в Украину средства, материалы и оборудование до конца 2024 года для поддержки ее военных усилий против России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что поставки будут включать оружие, генераторы и все необходимое для поддержки военных операций по защите безоружного гражданского населения.
В Минобороны добавили, что правительство попросит парламент Италии поддержать это решение.
Помощь от Италии
В последний раз Италия сообщала, что готовит новый пакет военной помощи для Украины в мае. Эта поставка вооружения должна была стать седьмой по счету.
Недавно министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что Италия выразила намерения о передаче Украине восьмого пакета военной помощи. Теперь страна считает, какое оборудование можно передать Киеву.
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