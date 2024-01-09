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В Италии отменили проведение скандальной выставки о "расцвете" Мариуполя, - МИД

Вторник 09 января 2024 15:53
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В Италии отменили проведение скандальной выставки о "расцвете" Мариуполя, - МИД Фото: представитель МИД Украины Олег Николенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Проведение в итальянском городе Модена пропагандистской выставки об оккупированном российскими захватчиками Мариуполе было отменено. Такое решение приняла мэрия после обращения украинской стороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко.

Чиновник отметил, что власти итальянского города Модена отозвали разрешение на проведение пропагандистской выставки о "расцвете" Мариуполя, который находится под российской оккупацией с весны 2022 года.

"Искренне приветствуем это решение. Благодарны как мэрии города, так и украинцам в Италии, которые не дали ввести в заблуждение итальянское общество о последствиях российских преступлений в Мариуполе и Украине", - подчеркнул спикер.

В МИД также призвали другие города в мире не предоставлять площадки для подобных российских провокаций.

"Это станет важным вкладом в победу Украины над российской агрессией", – отметил Николенко.

Что предшествовало

Напомним, 4 января стало известно, что в Италии в городе Модена хотят провести пропагандистскую выставку, посвященную расцвету Мариуполя во время российской оккупации.

В ходе мероприятия было запланировано выступление итальянского журналиста Андреа Лучиди, снимавшего пропагандистские сюжеты. А саму мероприятие организуют сторонники РФ. В его ходе хочет выступить генконсул страны-агрессора.

В МИД Украины 5 января сообщили, что посольство направило Италии запрос на отмену скандальной выставки о том, как "восстанавливают" временно оккупированный россиянами Мариуполь.

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МИД Украины Мариуполь Италия
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