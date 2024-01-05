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Посольство Украины попросило у Италии отменить скандальную выставку о "расцвете" Мариуполя

Рим, Пятница 05 января 2024 19:54
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Посольство Украины попросило у Италии отменить скандальную выставку о "расцвете" Мариуполя Фото: посольство Украины попросило у Италии отменить скандальную выставку о "расцвете" Мариуполя (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Посольство Украины направило Италии запрос на отмену скандальной выставки о том, как "восстанавливают" временно оккупированный россиянами Мариуполь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на дипломатическое ведомство в Facebook.

В посольстве напомнили, что пропагандистская выставка о Мариуполе в итальянском городе Модена запланирована на 20 января. Министерство иностранных дел Украины считает такое мероприятие провокацией.

"Посольство Украины в Риме уже направило официальный запрос об отмене мероприятия", - отмечает дипломатическое ведомство.

Что предшествовало

Напомним, вчера, 4 января, стало известно, что в Италии хотят провести выставку, посвященную "расцвету" Мариуполя во время оккупации России.

В ходе мероприятия планируется выступление итальянского журналиста Андреа Лучиди, который снимал пропагандистские сюжеты.

При этом само мероприятие организуют сторонники РФ. В его ходе хочет выступить генконсул РФ.

Все детали выставки в Италии - в материале проекта РБК-Украина Styler.

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