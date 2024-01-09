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В Італії скасували проведення скандальної виставки про "розквіт" Маріуполя, - МЗС

Вівторок 09 січня 2024 15:53
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В Італії скасували проведення скандальної виставки про "розквіт" Маріуполя, - МЗС Фото: представник МЗС України Олег Ніколенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Проведення в італійському місті Модена пропагандистської виставки про окупований російськими загарбниками Маріуполь було скасоване. Таке рішення ухвалила мерія після відповідного звернення української сторони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенко.

Чиновник зазначив, що влада італійського міста Модена відкликала дозвіл на проведення пропагандистської виставки про "розквіт" Маріуполя, який перебуває під російською окупацією з весни 2022 року.

"Щиро вітаємо це рішення. Вдячні як мерії міста, так і українцям в Італії, які не дали ввести в оману італійське суспільство про наслідки російських злочинів в Маріуполі та Україні", - наголосив речник.

У МЗС також закликали інші міста у світі не надавати майданчиків для подібних російських провокацій.

"Це стане важливим внеском в перемогу України над російською агресією", - зауважив Ніколенко.

Що передувало

Нагадаємо, 4 січня стало відомо, що в Італії у місті Модена хочуть провести пропагандистську виставку, присвячену "розквіту" Маріуполя під час російської окупації.

У ході заходу був запланований виступ італійського журналіста Андреа Лучіді, котрий знімав пропагандистські сюжети. А сам захід організують прихильники РФ. У його ході хоче виступити генконсул країни-агресора.

У МЗС України 5 січня повідомили, що посольство надіслало Італії запит на скасування скандальної виставки про те, як "відновлюють" тимчасово окупований росіянами Маріуполь.

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МЗС України Маріуполь Італія
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