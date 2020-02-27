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В Японії планують закрити всі школи через коронавірус

Новини » В світі     27.02.2020 - 12:54
В Японії планують закрити всі школи через коронавірус
Фото: Сіндзо Абе (flickr.com/nato)

Карантин може діяти до початку весняних канікул

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе вимагає закриття всіх шкіл у країні, щоб запобігти поширенню коронавірусу. Про це повідомляє NHK.

Передбачається, що дані заходи будуть діяти до початку весняних канікул.

Зазначимо, українцям в Японії, особливо людям похилого віку та з хронічними захворюваннями, радять уникати районів, де зафіксовані випадки захворювань, не мати контактів з хворими людьми, не відвідувати масові заходи, а також користуватися захисними масками у місцях скупчення людей.

Крім того, Міжнародний олімпійський комітет не виключає скасування Олімпіади в Токіо через коронавірус в Японії.

Хоча в середині лютого Всесвітня організація охорони здоров'я не бачила причин для перенесення Олімпіади-2020 в Токіо через коронавірус.

Раніше повідомлялося, що кількість жертв коронавірусу в Японії зросла до семи осіб. Сьомою жертвою коронавірусу в країні став житель Токіо, якому було за 80. Він помер від запалення легенів після зараження коронавірусом.

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