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В Італії за день від коронавірусу померли 27 людей

Новини » В світі     03.03.2020 - 21:07
В Італії за день від коронавірусу померли 27 людей
Ілюстративне фото (adevarul.ro)

Всього відомо про 72 смертельних випадки

Кількість смертельних випадків від коронавірусу COVID-19 в Італії зросла до 72 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Управління цивільного захисту країни.

Повідомляється, що всього за один день від інфекції померли 27 людей.

Загалом, станом на 18:00 3 березня, коронавірусом в Італії заразилися 2263 людини, 239 очікують лабораторного підтвердження наявності інфекції. Ще 160 громадян одужали. Найбільше випадків зараження зафіксовано в Ломбардії - 1326.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, коронавірусом у світі захворіли понад 90 тис. людей у 73 країнах світу. Відомо про 3111 смертельний випадок. В Європейському регіоні кількість випадків зараження збільшилася до 2809 осіб, померли 56 осіб.

Раніше повідомлялося, що в Україні лікарі виявили перший випадок зараження коронавірусом COVID-19 у жителя Чернівців, який нещодавно повернувся з-за кордону. За даними Міністерства охорони здоров'я, з інфікованим українцем могли контактувати до 10 осіб.

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