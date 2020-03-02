В Азербайджані закрили всі навчальні заклади через коронавірус

Ілюстративне фото (pixabay)

Навчальний процес планується відновити 10 березня

Влада Азербайджану прийняла рішення закрити всі вузи та школи в країні через побоювання поширення коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Azerbaycan24.

В оперативному штабі при Кабінеті міністрів країни пояснили, що такі заходи вживаються у профілактичних цілях. Навчальний процес планується відновити 10 березня.

"З метою профілактики інфекційних захворювань, підвищення ефективності здійснюваних у цій сфері відповідних профілактичних заходів, активізації лікувально-профілактичних, дезінфекційних та інших профілактичних робіт у всіх навчальних закладах країни, було прийнято рішення призупинити навчальний процес у всіх навчальних закладах з 3 березня 2020 року до 9 березня (заняття почнуться з 10 березня)", - йдеться в повідомленні

Станом на 2 березня коронавірусом в Азербайджані заразилися три людини.

Нагадаємо, в кінці лютого Азербайджан призупинив пасажирське сполучення з Іраном, де за останній час коронавірусом заразилися майже 1000 осіб, 54 з яких померли від інфекції.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що закрити всі школи в країні закликав прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе. На даний момент відомо про 239 випадків коронавірусуї в Японії.