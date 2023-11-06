Новый премьер Словакии об оружии для Украины: препятствий для частного экспорта нет

Новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который пообещал прекратить военную помощь Украине, заявил, что не намерен препятствовать экспорту частных оборонных компаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Член НАТО, Словакия, является центром для производителей артиллерийских боеприпасов, а также тяжелой военной техники, такой как гаубицы, некоторые из которых были отправлены в Украину.

Фицо провел предвыборную кампанию накануне выборов 30 сентября, на которых его партия победила, критикуя западную поддержку Украины, санкции в отношении России и внешнюю политику США.

Фицо подтвердил, что страна прекратит любые поставки с армейских складов, чтобы помочь Украине в борьбе с российской агрессией, но дал ясно понять, что это не повлияет на частный бизнес.

"Мы очень четко общались, и я хочу общаться - мы говорим об оружии, о боеприпасах со складов словацкой армии, о государственных материалах, - заявил Фицо после инаугурационной встречи с министром обороны Робертом Калинаком. - Когда какая-то компания захочет изготовить оружие и куда-то отправить его, никто не будет этому препятствовать".

Фицо заявил, что правительство проведет инвентаризацию запасов словацкого оборудования и боеприпасов и будет уделять первоочередное внимание их пополнению. Он сказал, что усиление противовоздушной обороны страны НАТО является еще одним приоритетом.

Предыдущее правоцентристское правительство страны решительно поддерживало Украину и поставляло военную технику, включая боевые машины, а также системы ПВО С-300 и самолеты МиГ-29.

Позиция Фицо

Новый премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава не будет поддерживать предоставление Украине военной помощи для борьбы с российской агрессией.

Глава правительства Словакии подтвердил отказ от помощи Украине во время выступления перед членами парламентского комитета по европейским делам перед саммитом лидеров в Брюсселе 26 октября.

Также он выразил мнение, что на данном этапе широкомасштабной войны РФ в Москве "большие территориальные достижения, чем Украина".

Позже в Словакии заявили, что Братислава больше не может оказывать помощь, поскольку ей нужно сохранить собственную обороноспособность.