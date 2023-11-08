Правительство Словакии блокирует новый пакет помощи Украине на 40 млн евро, - Aktuality

Новое правительство Словакии под руководством Роберта Фицо отказывается предоставлять Украине очередной пакет военной помощи на общую сумму 40,3 миллиона евро, который был одобрен предыдущим министерством обороны страны.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Aktuality .

Речь идет уже о 14-м пакете оборонной помощи от Словакии для поддержки Украины с начала широкомасштабного вторжения РФ. Он был подготовлен Минобороны еще под руководством Мартина Скленара до назначения нового правительства в стране.

Предполагалось, что в пакет на более 40 млн евро будет включать в основном боеприпасы, ракеты для ЗРК КУБ, минометы и мины к ним.

Однако новое правительство Фицо отказывается помогать украинской стороне в военной сфере, и сегодня, 8 ноября, власти Словакии не поддержали решение о предоставлении такого пакета восточному соседу.

Помощь Украине от Словакии

Братислава отмечает, что уже передали для Сил обороны Украины тринадцать пакетов военной помощи на общую сумму 671 млн евро. Кроме того, вскоре после начала полномасштабного вторжения России тогдашнее правительство Словакии одобрило доставку в Украину медицинских товаров и топлива.

Позже были переданы противотанковые комплексы, артиллерийские системы, боеприпасы и боеприпасы, системы ПВО, оптическое оборудование, ЗРК С-300, пусковые системы, включая боеприпасы, вертолеты, БМП, электростанции, трансформаторы, материалы для теплоцентралей, боеприпасы, комплектующие для разминирования, бронежилеты, 13 истребителей МиГ-29, часть зенитно-ракетного комплекса КУБ, 13 БМП МУ-90 (без башни), боеприпасы калибра 125 миллиметров, топливо и личное снаряжение.

Таблица с осмотром утвержденной военной помощи от Словакии для Украины (фото: ČV SR)

Изменение позиции правительства Словакии об оборонной помощи

Напомним, ранее новый премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава не будет поддерживать предоставление Украине военной помощи для борьбы с российской агрессией.

Глава правительства Словакии подтвердил отказ от помощи Украине во время выступления перед членами парламентского комитета по европейским делам перед саммитом лидеров в Брюсселе 26 октября.

Позже в Словакии придумали оправдание отказа от военной помощи Украине. Братислава вроде бы больше не может оказывать помощь, поскольку ей нужно сохранить собственную обороноспособность.

Добавим также, что по словам Фицо, он не намерен препятствовать экспорту частных оборонных компаний.

Как ранее отметила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, у Украины нет проблем с новым правительством Словакии под руководством Фицо.