В Словакии придумали оправдание отказу от военной помощи Украине
Словакия якобы больше не может оказывать военную помощь Украине, поскольку ей необходимо сохранить собственную обороноспособность.
Об этом заявил спикер парламента Словакии Петер Пеллегрини, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Teraz.sk.
По его словам, у Словакии больше нет возможности передавать вооружение Украине, но она планирует все так же предоставлять гуманитарную помощь.
"Речь, вероятно, больше не будет идти о летальном оружии или ракетных системах, поскольку мы уже исчерпали наши возможности. Если Словакия хочет сохранить какую-то степень собственной обороноспособности, то у нее больше нет больших возможностей для оказания военной помощи оружием", - заявил Пеллегрини.
В то же время новый премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что он уведомил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен о прекращении военной помощи Украине. Словакия, по словам главы правительства, сосредоточится на гуманитарной помощи.
Парламентские выборы в Словакии
Напомним, в конце сентября в Словакии прошли парламентские выборы, в результате которых большинство голосов набрала пророссийская партия Smer-SD. Ее возглавляет Роберт Фицо.
Вчера, 25 октября, Фицо официально стал премьером Словакии. Также было назначено новое правительство. В частности, главой Министерства иностранных дел стал скандальный Юрай Бланар, который в 2014 году заявлял о "гражданской войне" в Украине.
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