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В Словакии придумали оправдание отказу от военной помощи Украине

Братислава, Четверг 26 октября 2023 20:37
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В Словакии придумали оправдание отказу от военной помощи Украине Фото: Петер Пеллегрини, спикер парламента Словакии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Словакия якобы больше не может оказывать военную помощь Украине, поскольку ей необходимо сохранить собственную обороноспособность.

Об этом заявил спикер парламента Словакии Петер Пеллегрини, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Teraz.sk.

По его словам, у Словакии больше нет возможности передавать вооружение Украине, но она планирует все так же предоставлять гуманитарную помощь.

"Речь, вероятно, больше не будет идти о летальном оружии или ракетных системах, поскольку мы уже исчерпали наши возможности. Если Словакия хочет сохранить какую-то степень собственной обороноспособности, то у нее больше нет больших возможностей для оказания военной помощи оружием", - заявил Пеллегрини.

В то же время новый премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что он уведомил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен о прекращении военной помощи Украине. Словакия, по словам главы правительства, сосредоточится на гуманитарной помощи.

Парламентские выборы в Словакии

Напомним, в конце сентября в Словакии прошли парламентские выборы, в результате которых большинство голосов набрала пророссийская партия Smer-SD. Ее возглавляет Роберт Фицо.

Вчера, 25 октября, Фицо официально стал премьером Словакии. Также было назначено новое правительство. В частности, главой Министерства иностранных дел стал скандальный Юрай Бланар, который в 2014 году заявлял о "гражданской войне" в Украине.

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