Италия выиграла пятый ЧМ по волейболу: историческая победа над Болгарией
Мужская сборная Италии по волейболу защитила титул чемпиона мира. В финале турнира итальянцы победили Болгарию со счетом 3:1.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.
Как прошел финал
В первом сете Италия одержала победу 25:21, хотя Болгария несколько раз сокращала отставание. Во второй партии действующие чемпионы мира действовали еще увереннее и выиграли с разницей в восемь очков - 25:17.
Третий сет завершился в пользу Болгарии - 25:17. Однако переломить ход матча соперники не смогли: Италия разгромно выиграла четвертую партию - 25:10 и оформила итоговую победу 3:1.
Самым результативным игроком финала стал Александр Николов (23 очка), в составе Италии больше всех набрал Юри Романо (22).
Путь команд к финалу
Италия вышла из группы со второго места, уступив Бельгии, но в плейоф не проиграла ни одного сета до решающего матча. Команда одержала победу над Бельгией (3:0) и Польшей (3:0) в полуфинале.
Болгария дошла до финала без поражений, в частности победила Чехию в четырех сетах в полуфинале.
Что означает победа
Это пятый титул Италии на чемпионатах мира и второй подряд. В 1990-х итальянцы трижды подряд выигрывали турнир (1990, 1994, 1998).
Благодаря этой победе сборная Италии гарантировала себе участие в следующем чемпионате мира 2027 года, который будет принимать Польша.
Для Болгарии это второе поражение в финале ЧМ в истории - впервые команда уступила в 1970 году сборной ГДР.
Напомним, что "бронзу" ЧМ-2025 получила волейбольная сборная Польши.
