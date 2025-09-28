ua en ru
Италия выиграла пятый ЧМ по волейболу: историческая победа над Болгарией

Воскресенье 28 сентября 2025 15:27
Италия выиграла пятый ЧМ по волейболу: историческая победа над Болгарией Мужская сборная Италии по волейболу выиграла ЧМ-2025 (фото: fivb.com)
Автор: Екатерина Урсатий

Мужская сборная Италии по волейболу защитила титул чемпиона мира. В финале турнира итальянцы победили Болгарию со счетом 3:1.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Как прошел финал

В первом сете Италия одержала победу 25:21, хотя Болгария несколько раз сокращала отставание. Во второй партии действующие чемпионы мира действовали еще увереннее и выиграли с разницей в восемь очков - 25:17.

Третий сет завершился в пользу Болгарии - 25:17. Однако переломить ход матча соперники не смогли: Италия разгромно выиграла четвертую партию - 25:10 и оформила итоговую победу 3:1.

Самым результативным игроком финала стал Александр Николов (23 очка), в составе Италии больше всех набрал Юри Романо (22).

Путь команд к финалу

Италия вышла из группы со второго места, уступив Бельгии, но в плейоф не проиграла ни одного сета до решающего матча. Команда одержала победу над Бельгией (3:0) и Польшей (3:0) в полуфинале.

Болгария дошла до финала без поражений, в частности победила Чехию в четырех сетах в полуфинале.

Что означает победа

Это пятый титул Италии на чемпионатах мира и второй подряд. В 1990-х итальянцы трижды подряд выигрывали турнир (1990, 1994, 1998).

Благодаря этой победе сборная Италии гарантировала себе участие в следующем чемпионате мира 2027 года, который будет принимать Польша.

Для Болгарии это второе поражение в финале ЧМ в истории - впервые команда уступила в 1970 году сборной ГДР.

Напомним, что "бронзу" ЧМ-2025 получила волейбольная сборная Польши.

Ранее мы рассказали, как Италия выиграла женский чемпионат мира по волейболу.

Также читайте, как украинки впервые в истории завоевали "золото" чемпионата Европы по пляжному волейболу.

