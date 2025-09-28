Польша выиграла бронзу ЧМ-2025 по волейболу, обыграв Чехию

Сборная Польши по волейболу завоевала бронзовые награды чемпионата мира 2025 года. В напряженном матче за третье место поляки одолели команду Чехии со счетом 3:1 по сетам. Эта медаль стала четвертой подряд для сборной Польши на мировых первенствах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Как Польша и Чехия подошли к полуфиналу

Обе команды подошли к поединку за "бронзу" после поражений в полуфинальных матчах: Польша уступила Италии, а Чехия - Болгарии.

Матч за третье место на ЧМ-2025 стал первой очной встречей этих сборных с 2023 года. Тогда на групповом этапе чемпионата Европы победу в трех сетах одержала сборная Польши.

Для сборной Чехии выход в матч за бронзовые награды - это топ-результат за последние 55 лет. Последний раз еще Чехословакия в 1970 году играла в матче за третье место, где уступила Японии 0:3.

Ход "бронзового" поединка

Польша уверенно начала матч, выиграв первую партию со счетом 25:18.

Во втором сете поляки продолжали лидировать, однако Чехия совершила камбэк и смогла вырвать победу - 25:23, сравняв счет по сетам.

Однако далее инициативой вновь завладела сборная Польши. Третья партия завершилась в их пользу с минимальным преимуществом - 25:22.

В решающем четвертом сете, благодаря серии из четырех подряд набранных очков, поляки обеспечили себе преимущество и довели матч до победы - 25:21.

Самым результативным игроком встречи стал доигровщик сборной Польши Вильфредо Леон, который набрал 25 очков.

Четвертая медаль подряд для Польши

Эта "бронза" стала для сборной Польши наградой на четвертом чемпионате мира подряд. На предыдущих трех мировых первенствах поляки неизменно играли в финале, получив две золотые и одну серебряную медали.

Последний раз без наград ЧМ Польша оставалась в 2010 году, когда заняла раздельное 13-е место.