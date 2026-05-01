Италия ответила на претензии Трампа и угрозы вывести войска США

Комментируя заявления Трампа о том, что Италия не желала поддержать войну США против Ирана, Крозетто подчеркнул, что такие обвинения не соответствуют действительности.

"Мы также предложили свою помощь для миссии по безопасности судоходства. Это высоко оценили американские военные", - добавил он.

По данным издания La Repubblica, в Италии есть семь американских баз, где находится до 15 тысяч военнослужащих. Силы США, в частности, обеспечивают Италию системами противовоздушной обороны, на замену которых понадобилось бы десятилетия.