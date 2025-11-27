RU

Италия сегодня выдаст Германии украинца из дела о "Северных потоках"

Фото: украинца Сергея Кузнецова задержали в Италии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Италия сегодня, 27 ноября, проведет экстрадицию в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого подозревают в подрыве газопроводов "Северный поток".

Об этом заявил представитель федеральной прокуратуры Германии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Украинца выдадут Германии после того, как на прошлой неделе высший суд Италии одобрил его экстрадицию. 

В то же время сам Кузнецов отвергает какое-либо участие в диверсиях на "Северных потоках". 

Его адвокат Никола Канестрини заявил, что уверен в оправдании своего клиента после суда в Германии.

Прокуратура Германии обвиняет украинца в том, что он был среди группы людей, которые заложили взрывчатку на газопроводы возле датского острова Борнхольм в Балтийском море.

Ему предъявлены обвинения в сговоре с целью совершения взрыва, антиконституционной диверсии и уничтожении важных объектов.

Мужчину задержали по европейскому ордеру на арест в итальянском городе Римини в августе, но он пытался оспорить попытки перевести его в Германию.

Кузнецов объявлял голодовку

Напомним, еще в начале ноября украинец Сергей Кузнецов объявлял голодовку.

На такой шаг он пошел, поскольку его поместили в тюрьму строгого режима без обеспечения надлежащих санитарных условий, доступа к диетическому питанию, информации и возможности контактов с семьей.

Уже через несколько дней адвокат Никола Канестрини заявил о том, что Кузнецов прекратил голодовку, поскольку ему пообещали предоставить продукты, соответствующие его медицинским потребностям.

Как выяснилось, украинцу было необходимо соблюдать диету, поскольку у него панкреатит и целиакия.

