Италия сегодня выдаст Германии украинца из дела о "Северных потоках"

Украинца выдадут Германии после того, как на прошлой неделе высший суд Италии одобрил его экстрадицию.

В то же время сам Кузнецов отвергает какое-либо участие в диверсиях на "Северных потоках".

Его адвокат Никола Канестрини заявил, что уверен в оправдании своего клиента после суда в Германии.

Прокуратура Германии обвиняет украинца в том, что он был среди группы людей, которые заложили взрывчатку на газопроводы возле датского острова Борнхольм в Балтийском море.

Ему предъявлены обвинения в сговоре с целью совершения взрыва, антиконституционной диверсии и уничтожении важных объектов.

Мужчину задержали по европейскому ордеру на арест в итальянском городе Римини в августе, но он пытался оспорить попытки перевести его в Германию.