Італія сьогодні видасть Німеччині українця зі справи про "Північні потоки"

Українця видадуть Німеччині після того, як минулого тижня вищий суд Італії схвалив його екстрадицію.

Водночас сам Кузнєцов відкидає будь-яку участь у диверсіях на "Північних потоках".

Його адвокат Нікола Канестріні заявив, що впевнений у виправданні свого клієнта після суду в Німеччині.

Прокуратура Німеччини звинувачує українця в тому, що він був серед групи людей, які заклали вибухівку на газопроводи біля данського острова Борнхольм у Балтійському морі.

Йому висунуто звинувачення у змові з метою вчинення вибуху, антиконституційній диверсії та знищенні важливих об'єктів.

Чоловіка затримали за європейським ордером на арешт в італійському місті Ріміні в серпні, але він намагався оскаржити спроби перевести його до Німеччини.