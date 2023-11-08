Италия направит в Сектор Газа корабль-госпиталь
Италия сегодня, 8 ноября, отправит в Сектор Газа корабль, который оборудован госпиталем, для помощи пострадавшим от войны Израиля с ХАМАС.
Об этом заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
По словам главы Минобороны, на борту корабля Vulcano будут находиться 170 человек, 30 из них прошли подготовку по оказанию экстренной медицинской помощи.
Он добавил, что корабль прибудет "непосредственно в Газу" в результате договоренностей с палестинцами.
"Мы первыми проводим гуманитарную операцию в этом районе и надеемся, что другие страны последуют за нами", - уточнил Крозетто.
Война Израиля с ХАМАС
Напомним, боевики ХАМАС 7 октября вторглись на территорию Израиля. Они похищали и убивали как военных, так и мирных жителей.
В ответ Армия обороны Израиля проводит свою операцию против террористов. Израильские военные, в частности, наносят удары по местам дислокации боевиков в населенных пунктах на территории Сектора Газа.
По данным палестинских властей, в результате боевых действий уже якобы пострадали тысячи мирных жителей Сектора Газа.
Недавно посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявлял, что в результате столкновений Израиля с ХАМАС в Секторе Газа есть погибшие украинцы.
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