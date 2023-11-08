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Італія направить до Сектору Газа корабель-шпиталь

Середа 08 листопада 2023 18:11
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Італія направить до Сектору Газа корабель-шпиталь Фото: Гвідо Крозетто, голова Міноборони Італії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Італія сьогодні, 8 листопада, відправить до Сектору Газа корабель, обладнаний шпиталем, для допомоги постраждалим від війни Ізраїлю з ХАМАС.

Про це заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами голови Міноборони, на борту корабля Vulcano перебуватиме 170 осіб, 30 із них пройшли підготовку з надання екстреної медичної допомоги.

Він додав, що корабель прибуде "безпосередньо до Гази" внаслідок домовленостей із палестинцями.

"Ми першими проводимо гуманітарну операцію у цьому районі і сподіваємося, що інші країни підуть за нами", - уточнив Крозетто.

Війна Ізраїлю з ХАМАС

Нагадаємо, бойовики ХАМАС 7 жовтня вторглися на територію Ізраїлю. Вони викрадали та вбивали як військових, так і мирних жителів.

У відповідь Армія оборони Ізраїлю проводить свою операцію проти терористів. Ізраїльські військові, зокрема, завдають ударів по місцях дислокації бойовиків у населених пунктах на території Сектору Газа.

За даними палестинської влади, внаслідок бойових дій уже нібито постраждали тисячі мирних жителів Сектору Газа.

Нещодавно посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявляв, що внаслідок зіткнень Ізраїлю із ХАМАС у Секторі Газа є загиблі українці.

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ХАМАС Італія Ізраїль Палестина Сектор Газа
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