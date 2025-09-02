ua en ru
Италия хочет засекретить маршруты полетов чиновников после инцидента с фон дер Ляйен, - СМИ

Вторник 02 сентября 2025 19:21
Италия хочет засекретить маршруты полетов чиновников после инцидента с фон дер Ляйен, - СМИ Фото: Джорджа Мелони, премьер Италии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Италия рассматривает возможность скрывать маршруты полетов своих чиновников после того, как Россия глушила сигнал самолета, на котором летела глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Источники издания в Минобороны Италии утверждают, что в Риме рассматриваются варианты засекречивания государственных рейсов, ограничение публикации данных на сайте канцелярии премьер-министра и блокировка отображения маршрутов на специализированных сервисах отслеживания.

По их словам, идею впервые предложил министр обороны Италии Гуидо Крозетто несколько месяцев назад, когда вмешательства в навигацию стали происходить все чаще вблизи российского воздушного пространства.

The Guardian обратило внимание, что в феврале самолет итальянского премьера был убран с Flightradar - популярного сервиса отслеживания авиарейсов, хотя остается видимым на других платформах. Сейчас официальные лица рассматривают возможность полного скрытия всех рейсов премьер-министра и министров с подобных сайтов.

Также после инцидента в Болгарии с главой Еврокомиссии в ЕС начали обсуждать меры по повышению безопасности перелетов лидеров, поскольку случаи глушения GPS и "спуфинга" - вмешательства в радионавигацию, искажающего данные - участились с начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Инцидент с самолетов главы ЕК

Напомним, вчера, 1 сентября, самолет главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен экстренно приземлился в Болгарии.

Причиной стало российское вмешательство, которое привело к нарушению работы GPS на самолете. Пилот был вынужден приземлится, используя бумажные карты.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уже заверил, что Россия якобы не причастна к инциденту.

