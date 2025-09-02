ua en ru
Ср, 03 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вбивство Парубія Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Італія хоче засекретити маршрути польотів чиновників після інциденту з фон дер Ляєн, - ЗМІ

Вівторок 02 вересня 2025 19:21
UA EN RU
Італія хоче засекретити маршрути польотів чиновників після інциденту з фон дер Ляєн, - ЗМІ Фото: Джорджа Мелоні, прем'єр Італії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Італія розглядає можливість приховувати маршрути польотів своїх чиновників після того, як Росія глушила сигнал літака, на якому летіла голова ЄК Урсула фон дер Ляєн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Джерела видання в Міноборони Італії стверджують, що в Римі розглядають варіанти засекречування державних рейсів, обмеження публікації даних на сайті канцелярії прем'єр-міністра і блокування відображення маршрутів на спеціалізованих сервісах відстеження.

За їхніми словами, ідею вперше запропонував міністр оборони Італії Гвідо Крозетто кілька місяців тому, коли втручання в навігацію стали відбуватися все частіше поблизу російського повітряного простору.

The Guardian звернуло увагу, що в лютому літак італійського прем'єра було прибрано з Flightradar - популярного сервісу відстеження авіарейсів, хоча залишається видимим на інших платформах. Наразі офіційні особи розглядають можливість повного приховування всіх рейсів прем'єр-міністра і міністрів з подібних сайтів.

Також після інциденту в Болгарії з головою Єврокомісії в ЄС почали обговорювати заходи з підвищення безпеки перельотів лідерів, оскільки випадки глушіння GPS і "спуфінгу" - втручання в радіонавігацію, яке спотворює дані, - почастішали від початку повномасштабного вторгнення Росії до України 2022 року.

Інцидент із літаків глави ЄК

Нагадаємо, вчора, 1 вересня, літак глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн екстрено приземлився в Болгарії.

Причиною стало російське втручання, яке призвело до порушення роботи GPS на літаку. Пілот був змушений приземлитися, використовуючи паперові карти.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков уже запевнив, що Росія нібито не причетна до інциденту.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Італія Урсула фон дер Ляйєн
Новини
Під ударом були Луцьк, Хмельницький та Кіровоградщина: що відомо про нічний обстріл РФ
Під ударом були Луцьк, Хмельницький та Кіровоградщина: що відомо про нічний обстріл РФ
Аналітика
Путін посилить обстріли? Чи готова Україна до нових ударів по енергетиці
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Путін посилить обстріли? Чи готова Україна до нових ударів по енергетиці