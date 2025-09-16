Италия не готова к "нападению России или любого сумасшедшего", - министр обороны

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто объяснил, что последние 20 лет Италия не инвестировала достаточно в оборону и эти пробелы "не наверстать за год или два".

"Мы не готовы ни к российскому нападению, ни к нападению другой страны, я говорю об этом уже давно. Я считаю, что наша задача - поставить страну в состояние, позволяющее ей защищаться, если какой-то сумасшедший решит напасть на нас: я не говорю о Путине, я говорю о ком угодно", - подчеркнул Крозетто.

По Украине Крозетто выразил надежду на активные действия международного сообщества в ближайшие недели.

"При неизменных факторах ситуация может только ухудшиться. Ухудшение ситуации по сравнению с той, которая сложилась сейчас, может привести к драматическим последствиям для всех нас. Мы обязаны сделать все возможное, чтобы изменить курс, ведущий к обрыву, который, как мне кажется, неудержим и даже ускоряется", - отметил министр.