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Італія майже в 15 разів збільшила штраф за порушення карантину

Новини » Коронавірус     24.03.2020 - 20:05
Італія майже в 15 разів збільшила штраф за порушення карантину
Ілюстративне фото (thetimes.co.uk)

За порушення карантину можливий штраф в розмірі до 3 тисяч євро

Уряд Італії посилив покарання за порушення загальнонаціональних карантинних обмежень через коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.

Зокрема, збільшено штрафи за порушення карантину з 400 до майже 3000 євро за нинішніх 206 євро.

Такими методами уряд намагається не допустити, щоб тисячі італійців, родом з південної Італії, повернулися з найбільш постраждалих північних регіонів.

Нагадаємо, в Італії виписали з лікарні першого пацієнта, у якого підтвердили інфекцію ще 21 лютого.

Додамо, що італійська влада оголосила про введення додаткових жорстких обмежень у зв'язку з поширенням коронавірусу. В Італії заборонили спортивну або фізичну діяльність на вулиці і зупинили будівництво всіх об'єктів, крім залізничних колій, доріг і госпіталів.

Раніше прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що оголошений до 3 квітня карантин в країні повинен бути продовжений через триваючу пандемію коронавірусу.

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