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Прем'єр Італії має намір продовжити карантин після 3 квітня

Новини » Коронавірус     19.03.2020 - 13:53
Прем'єр Італії має намір продовжити карантин після 3 квітня
Фото: Джузеппе Конте (facebook.com/sanmateo)

Італія готова надавати мільярди державних інвестицій на протидію коронавірусу

Через розповсюдження коронавірусу, прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що карантин в Італії має бути продовженим після 3 квітня. Про це повідомляє Corriera dela Serra.

Як повідомляється, прем'єр-міністр Італії наголосив на необхідність продовжити сроки дії припинення діяльності компаній та шкіл та те, що уряд готовий надавати мільярди державних інвестицій.

Також він додав, що Італії вдалося уникнути краху системи, обмежувальні заходи працюють, але неможливо буде швидко повернутися до колишнього життя, після пандемії.

"На цей час не має сенсу говорити більше, але ясно, що заходи, які ми прийняли, такі як закриття більшої частини ділової та індивідуальної діяльності країни, можуть бути тільки продовжені", - заявив Конте.

Нагадаємо, Влада Італії заявила про 475 смертельних випадків за добу в країні від коронавірусу COVID-19. За словами голови департаменту цивільної оборони Анджело Бореллі, загальна кількість смертей від інфекції досягла 2978 осіб.

Як повідомляло РБК-Україна, Всесвітня організація охорони здоров'я заявила про початок перших випробувань вакцини від коронавірусу.

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