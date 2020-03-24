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Италия почти в 15 раз увеличила штраф за нарушение карантина

Новости » Коронавирус     24.03.2020 - 20:05
Италия почти в 15 раз увеличила штраф за нарушение карантина
Иллюстративное фото (thetimes.co.uk)

За нарушение карантина возможен штраф в размере до 3 тысяч евро

Правительство Италии ужесточило наказание за нарушение общенациональных карантинных ограничений из-за коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.

В частности, увеличены штрафы за нарушение карантина с 400 до почти 3000 евро при нынешних 206 евро.

Такими методами правительство старается не допустить, чтобы тысячи итальянцев, родом из южной Италии, вернулись из наиболее пострадавших северных регионов.

Напомним, в Италии выписали из больницы первого пациента, у которого подтвердили инфекцию еще 21 февраля.

Добавим, что итальянская власть объявила об введение дополнительных жестких ограничений в связи с распространением коронавируса. В Италии запретили спортивную или физическую деятельность на улице и остановили строительство всех объектов, кроме железнодорожных путей, дорог и госпиталей.

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что объявленный до 3 апреля карантин в стране должен быть продлен из-за продолжающейся пандемии коронавирус.

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