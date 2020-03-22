В Італії вводять більш жорсткий карантин, зупиняють будівництва та підприємства

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Призупинити діяльність мають всі, за винятком тих, хто займається критично важливими галузями

В Італії в Ломбардії запроваджують додаткові жорсткі обмеження у зв’язку з поширенням коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Постановою від 21 березня забороняється будь-яка спортивна чи фізична діяльність на вулиці, зокрема й самостійна. Також зупиняється будівництво всіх об’єктів, окрім залізничних колій, доріг і шпиталів.

Усі підприємці мають призупинити діяльність за винятком тих, хто займається критично важливими галузями - постачанням продуктів харчування чи ліків. При цьому тимчасово закритися мають щотижневі ринки, які працюють на відкритому повітрі.

Раніше повідомлялося, що впродовж останньої доби в Італії жертвами коронавірусу стали майже 800 людей. Це найбільша кількість жертв за добу з початку спалаху коронавірусу в країні.

Як писало РБК-Україна, прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що оголошений до 3 квітня карантин в країні повинен бути продовжений через триваючу пандемію коронавірусу.

Додамо, смертність від коронавірусу в Італії в 8 разів вище, ніж в Китаї. У китайському Ухані, смертність від вірусу становила лише 1,4%, тоді як в Італії зараз цей показник досягає 8,3%.